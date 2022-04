Le ballet des cordes dans le premier album de Daniel Rossen !

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui c’est un jour comme les autres, on va écouter de la musique super belle. On parle de Daniel Rossen, qui vient de sortir son premier album solo, You Belong There, sur le label Wrap Records !

Daniel Rossen, vous connaissez sûrement pas son nom, c’est un californien qui rentre tout doucement dans la quarantaine, et le mec joue de la guitare vraiment bien. Il joue de la guitare et il chante ses chansons. Il est donc auteur compositeur interprète. Mais on le connaît peu, ce Daniel Rossen…