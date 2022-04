Jembaa Groove, naissance d’un groupe mondial avec Susuma

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui ça groove et ça danse en balle avec le duo Jembaa Groove. Jembaa Groove vient de sortir son premier album, Susuma, c’est super trop stylé franchement, Susuma sur le label Agogo Records !

Jembaa Groove c’est l’Afrique. Comme genre, on dirait aujourd’hui qu’ils font de l’Afro-Soul. Qu’est-ce qu’on met derrière ce terme ?

Afro-soul, du coup, c’est cette musique pour l’âme et le corps, ces rythmes entraînants, rapides, chauds, ces sections cuivres punchy qui harmonisent le cœur. L’afro-soul, c’est des paroles chantées, ces histoires racontées, ces chants lyriques poignants et émouvants. L’afro-soul c’est cette instrumentation entre acoustique et électronique qui trouve l’équilibre parfait pour tes tympans.

Jembaa groove c’est un duo, je disais donc, un duo basé à Berlin. Yannick Nolting et Eric Owusu sont à l’origine de ce groupe magique, composé aujourd’hui de 7 musiciens. Les deux loustics se sont rencontrés de manière improbable, au bac à sable. Mais ils ne connaissent pas depuis longtemps, c’est leurs enfants qui jouaient dans le bac à sable. Eux ils était sur le banc, et hop ça discute, ça parle musique, ça se rencontre et ça produit l’une des musiques les plus précieuses et les plus recherchées. Les mecs ont de la chance quoi, de s’être trouvés.

Ils composent des musiques de dingue et ils fondent Jembaa Groove, dans le but de tourner à Berlin. Eric est le percussionniste aux mains magiques, et aussi le principal chanteur du groupe. Yannick lui est le bassiste, et c'est lui qui arrange la sauce.