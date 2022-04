« Boom bap, sample et partage », telle est la devise de Tom Caruana

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui un peu de hip-hop d’Angleterre, c’est assez tendance dans SONAR, finalement ! On parle de Tom Caruana, qui vient de sortir un nouvel album, Strange Planet, sur son propre label indépendant Tea Sea Records !

Un projet collaboratif… Et un !

Tom Caruana c’est typiquement le genre d’artiste complet qui nous inspire. Il est dans la musique depuis au moins trois décennies, c’est dingue l’expérience qu’il a du emmagasiner.

Il fait quoi comme musique ? Principalement du hip-hop. Le mec est producteur, autrement dit beatmaker, autrement dit il compose des instrumentales hiphop quoi, sur lesquelles on rappe avec toutes les techniques qu’on connaît. Création et reprise de beat, sample, composition, scratch…

L’album Strange Planet donc vient de sortir, et on adore ça dans sonar, c’est un projet collaboratif ! Sur 23 titres, Tom invite une multitude de rappeurs et rappeuse différents, tous avec leur vision, le voix, le flow. Sa vision de la musique ? Comme on l’aime : le partage. Son meilleur outil est son label. Tea Sea Records est indé. Caruana l’a créé et l’a géré comme un grand depuis 2007. Ce genre d’artiste entrepreneur qui inspire. Sérieux en besogne, complètement extraverti en art ; méthodique et ouvert, ça donne le meilleur résultat !

On écoute tout de suite Saltfish, poisson salé, ou Tom a invité les MC’s Billy Woods et Denmark Vessey sur la prod. Une production, dirons-nous quelque peu orientale. On est allé chercher les cithares et les percus !

Génie du sample

On ne peut pas énumérer toutes ses collab’ non plus, même si on se concentrait juste sur notre album du jour : mais je voudrais m’arrêter sur deux projets qui sortent un peu du lot par leur originalité. Il a fait deux albums « mashed-up », des albums mélange entre deux musiciens improbables. 1er volume : Wu-tang clang rencontre les Beatles ; deuxième volume Wu Tang Clan, versus Jimi Hendrix !

En fait Caruana est un génie du sample, il sample tout ! Il arrive à marier rock et hip-hop en combinant les beats et les couleurs. Le résultat est topitop !

Notre pro du sample nous a pas déçu cette fois non plus ! De nombreuses couleurs différentes sur cet album, en provenance de tous les horizons musicaux. Parfois samplés parfois composés, tout est super bien intégré dans la sauce. Tel le cuistot qui fait sa préparation, Tom Caruana sait comment il veut présenter ses MC’s. Faut dire que quand on voit sa cuisine, normal que la recette soit bonne ! Un studio maison, aménagé avec un style vraiment perso, petit à petit, aux fil des années. Mon rêve c’est tout simplement de faire pareil que lui, il est trop fort !