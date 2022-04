Le Marché sur l’eau le 18 avril 2022 au lac du Drennec

Le marché sur l’eau du 18 avril 2022 sera comme toujours un moment à la fois convivial et de réflexion autour de l’eau. Après la méthanisation l’an dernier , le débat s’oriente vers les politiques publiques de l’eau.

De multiples plans pour la qualité de l’eau, qu’ont-ils donné ?

Les politiques en faveur d’une amélioration de la qualité de l’eau se sont multipliées, de nombreux millions d’euros y sont passés : pesticides, algues vertes et nombreux autres polluants liés aux activités industrielles … mais les résultats semblent encore bien modestes. La politique de l’eau semble toujours prise en tenailles entre la production économique et la réalité environnementale. Pourtant, des solutions et des démarches innovantes venues du terrain existent et mériteraient d’être élargies. Une table-ronde avec élu(e), scientifique (l’éco-anthropologue Alix levain) et productrice/producteur permettra de revenir sur ce sujet.

Programme de la journée

11h00 – Balade botanique à la rencontre des plantes comestibles printanières des abords du Lac du Drennec avec Cécile Bourel, herboriste

12h00 – Apéro’livre avec Nicole et Serge Kergoat, ornithologues et auteurs

13h00 : restauration paysanne et crêpes de Botmeur

14h00 à 16h00 – Table ronde

À partir de 16h00 – Groupe de musique : Kan Ha Biskoul, trad péchû !

Toute la journée : Marché des producteurs fermiers et artisans locaux des monts d’Arrée, soleil, possibilité de se constituer un pique-nique paysan sur place