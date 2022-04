Un quasi-octogénaire et un logiciel de correction vocale, Swamp Dogg sort l’album I Need a Job… So I Can Buy More Auto-Tune

Un chien à tout faire

Swamp Dogg, c’est un ancien dans la musique, le monsieur a 79 ans, il a sorti vingt-cinq albums en tout, il a sorti son premier disque à 12 ans. Au début, il utilisait son vrai nom. Il s’appelle Jerry Williams Jr., et il signait ses disques Little Jerry, ou Little Jerry Williams. Mais il est arrivé à un moment de sa carrière, dans les années 70 donc après 15 ans d’activités, il est arrivé à un moment où il en avait marre de l’industrie musicale, marre du système commercial, et de toutes les conventions, imposées par les labels pour rentrer dans le moule. C’est là qu’il change de nom, il a eu du mal, à abandonner ce nom qu’il adore, le nom de son père. Mais il se fait une raison, et il fera désormais de la musique sous le pseudo Swamp Dogg, le chien des marrais. Il a choisi ça parce qu’un chien peut tout faire, Swamp Dogg peut tout chanter, il n’a pas peur d’aller sur des terrains inexplorés. Ce qui marque le tournant de sa carrière, c’est l’album qu’il sort juste après son changement de nom, Total Destruction of Your Mind. C’est l’album de référence de Swamp Dogg, il est fasciné par la liberté de Frank Zappa, et il fait la même chose, il fait ce qu’il veut sur cet album. Ça marque le début de la carrière de Swamp Dogg, un musicien prêt à tout essayer.

Amour et Auto-Tune

Cet album, c’est la deuxième déclaration d’amour à l’autotune de Swamp Dogg, en 2018, il avait sorti Love, Loss, and Auto-Tune. Visiblement, Jerry s’amuse bien avec son nouveau jouet. On dirait un grand-père qui a découvert qu’il pouvait faire des mots-croisés sur son téléphone, il ne lâche plus son nouveau joujou. Mais Jerry, c’est un papi stylé quand même, il a été sur la liste des ennemis du président Nixon, à cause de sa participation à des manifs contre la guerre du Vietnam, et à cause d’un titre qui a dérangé, God Bless America For What ? Titre qui a même été interdit aux Etats-Unis.

La problématique, sur cet album, c’est de trouver un job pour acheter plus d’autotune. C’est le thème du premier titre, I Need a Job, Swamp Dogg répète qu’il a cruellement besoin d’un travail, qu’il accepterait n’importe quoi. Je pense que Jerry a tout essayé, il a dû poser des CV dans des boites d’intérim, il a même traversé la rue, mais pas d’emploi à l’horizon. Alors il lance un appel d’offres, Swamp Dogg a besoin d’oseille. Ensuite, les thèmes de l’album restent du typique de Swamp Dogg, amour, sexe, etc. Il ponctue son album avec le morceau Show Me, une reprise d’un morceau de Joe Tex qui date de 1967, mais à la sauce Swamp Dogg, avec ce qu’il faut d’autotune.