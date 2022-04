Sac’h Néo, un sac à dos pour découvrir le Néolithique

Après vous avoir présenté le réseau il y a quelques mois, nous vous avions promis de vous donner des nouvelles du fameux Sac’h Néo en création actuellement. L’objectif premier était d’apporter des connaissances sur des sites mégalithiques peu valorisé sur le territoire, montrer leur multiplicité et expliquer aux visiteurs en toutes circonstances ce que pouvait être la vie quotidienne au Néolithique ainsi que l’architecture et les méthodes de construction à cette époque. Le Service Régional d’Archéologie a apporté son soutien financier mais aussi technique. Christine Boujot, ingénieure de recherche et Néolithicienne a accompagné l’écriture de certains contenus.

Découvrir les sites de manières ludiques et scientifiques

La volonté du Réseau est de faire connaître le patrimoine préhistorique mais aussi et surtout de le faire vivre. Suite à divers échanges et formations le choix de développer un outil nomade a été retenu. Le sac à dos permet de faire la transition à la fois entre les époques préhistoriques concernées ou justement l’homme se sédentarise et les sites sur lesquels sont amenés les publics en marge des établissements officiels ne permettant pas un accueil physique. Les contenus proposés reprennent les dernières études archéologiques en cours et les présentent, aménagées de visuels mais aussi de sons et de jeux pour que tous puissent s’approprier les lieux.

Un outil numérique et des jeux magnétiques

Le Sac’h Néo souhaite donner les clés de lecture du Néolithique en Bretagne au plus grand nombre. Le choix de sa composition c’est donc porté sur un mixage des médias et des supports d’informations. Vous pouvez y retrouver à la fois des livrets de visites traditionnels présentant les singularités des sites retenus, des jeux de découverte de l’architecture et du vocabulaire en métal aimanté, des fac-similé pour éveiller vos sens mais aussi une tablette tactile avec diverses vidéos évoquant la chronologie ou l’histoire et un jeu de plateau numérique pour vous plonger dans la vie au Néolithique.

