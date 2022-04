Small is beautiful, la ferme de Coat Keroëc à Tréméoc

Yveline vit et travaille dans la petite ferme familiale depuis 1996. Elle vend ses légumes, ses fromages et yaourts de brebis au marché de Quimper. Elle a choisi un modèle agricole à son échelle, un modèle agricole qui lui permet de ne pas être dépendante des machines. Elle préfère travailler avec ses mains, d’ailleurs elle n’aime pas les machines. Elle n’aime pas le métal, « c’est lourd, c’est difficile, ça fait du bruit, ça sent mauvais ». Les machines, Yveline les utilise quand c’est nécessaire. Le tracteur et la remorque sont sous un hangar ; la faucheuse, la charrue, la herse attendent tranquillement leur saison.

Cette rencontre est liée à l’actualité de la ferme : la Cour d’appel, dans un jugement signifié fin janvier 2022, ordonne de séparer les terres des bâtiments lors d’une vente aux enchères en plusieurs lots. Nous proposons ici de partir d’une histoire individuelle, sensible pour lui donner une dimension plus collective. Que dit le démantèlement d’une petite ferme de 12 hectares sur notre politique agricole?

Raconter le travail d’Yveline, son engagement pour sauvegarder sa ferme, c’est aussi raconter l’histoire des gens qui viennent travailler avec elle, qui viennent acheter ses produits laitiers, discuter, découvrir un monde paysan, s’en inspirer et le continuer.

Une fête pour l’avenir des petites fermes le 22 mai 2022

Le comité pour l’avenir de la ferme de Coat Keroëc vous invite à venir fêter ensemble l’avenir des petites fermes en Bretagne. Rendez-vous le 22 mai 2022 à la ferme de Coat Keroëc à Tréméoc. Contact : avenirfermecoatkeroec@protonmail.com