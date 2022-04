Murman Tsuladze débarque en tapis volant avec son 2e EP Aperist, façon art contemporain soviétique

L’histoire d’un Français, un Espagnol, et un Géorgien…

Murman Tsuladze, c’est un groupe, de 3 artistes, Bacho Tsuladze le chanteur, et à côté de lui, on a Zaouri et Krikor. Ça commence comme une mauvaise blague, y a un Français, un Espagnol, et un Géorgien qui font un groupe de musique. En fait, c’est Bacho qui est d’origine géorgienne, et qui a ramené toute cette culture dans le personnage de Murman Tsuladze. C’est là que ça devient délicat, parce qu’en fait, ces trois rigolos, quand ils se font interviewer par un journaliste et qu’il leur demande ce que c’est Murman Tsuladze ou comment a été créé le groupe, ils aiment bien raconter l’histoire la plus rocambolesque possible. Avec des petits bouts de vrai et des énormes bouts de faux, et une touche de mystique. Donc je vous répète l’histoire officielle. Déjà Murman Tsuladze, le grand-père, c’était un vendeur de tapis volants, qui parcourait le monde pour vendre ses tapis, et répandre sa musique. Et ensuite leur rencontre, à tous les trois, alors ça commence avec Zaouri, qui se marie avec la cousine de Bacho, mais Bacho n’est même pas au courant. Ils se rencontrent à une fête, Zaouri est en train de faire de la musique, Bacho trouve ça stylé, et on lui dit que c’est le mari de sa cousine, oh, le choc. Du coup, ils décident de travailler et de boire ensemble. Pour la rencontre avec Krikor, alors lui, il était pêcheur à Trapzone, une ville Turquie, et il connaissait Murman de son enfance, mais il a rencontré le duo en Bretagne. Voilà, ils nous assurent que c’est la pure vérité en tout cas.

Le titre Aperist, ça renvoie au grand-père Murman, en français ça veut dire Affairiste, donc homme d’affaires quoi. Et dans l’album, on suit les aventures de ce commerçant qui parcourt le globe. Dans le titre Darling, Murman Tsuladze passe en mode séducteur. Sa technique de drague, c’est d’inviter la personne à bruncher.

Electro-disco de la Mer Noire

Le groupe aussi traverse le globe, comme papi. Ils ont joué au Maroc, en Serbie, en Espagne, en Géorgie bien sûr, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, et en France, aux Transmusicales de Rennes en 2019. Forcément, quand on a un tapis volant, on ne paie pas l’avion alors on peut se permettre de faire le tour du monde. D’ailleurs, c’est quoi l’empreinte carbone d’un tapis volant, je pense que ça ne doit pas être beaucoup, il est peut-être là, l’avenir du transport aérien. Le groupe est à l’aise dans tous les pays, parce qu’ils aiment bien en revendiquer aucun, ils s’en fichent un peu du concept de pays. Eux, ils aiment bien dire qu’ils viennent d’un pays qui n’existe plus. La Géorgie, ça existe, mais bon pendant un moment, c’était l’URSS, puis elle a été dissoute, et puis maintenant y a une pression russe à côté, donc c’est le pays de Schrödinger, il existe, et à la fois il n’existe pas. Ce qu’ils n’aiment pas non plus, ce sont les étiquettes, toi, tu fais du rock, toi, tu fais du rap, ouais mais nous on fait quoi ? Boh, tu parles géorgien, tu fais de la world music. C’est super péjoratif, ça veut dire qu’il y a la musique normale, c’est-à-dire celle des Etats-Unis et de l’Angleterre, et il y a les autres. Mais des fois t’es bien obligé de trouver, un mot pour décrire ce que tu fais, quand un mec vient te voir et te demande quel genre de musique tu fais. Alors ils ont un peu chacun leur réponse, soit ils disent que c’est de l’électro-disco de la Mer Noire, ou bien, ils simplifient et ils disent que c’est de l’art contemporain.