Se former à la relaxologie avec Solange Champion, membre d’Entreprendre au féminin Bretagne

Avant de fonder Elansol, Solange Champion a eu plusieurs vies professionnelles. Elle s’était formée aux ressources humaines et aux sciences politiques mais elle a préféré le métier de navigante-hôtesse de l’air pour voir le monde. C’est à la suite d’un épuisement professionnel et d’un cancer, qu’elle a découvert la relaxologie à laquelle elle s’est formée ensuite. Depuis 1996, elle transmet à son tour cette discipline qui mêle techniques corporelles et mentales, connaissance de soi et développement personnel . Installée depuis 2021 en Bretagne, Solange Champion s’appuie sur le réseau Entreprendre au féminin pour lancer localement son école de relaxologues.

Elle propose par ailleurs différents services aux personnes comme aux entreprises : autour de la gestion de carrière (bilans de compétences, coaching, accompagnement managérial…) et de l’ ingénierie de formation, dans les domaines du développement personnel et de l’efficacité professionnelle.

T él. : 06.15.24.79.36 – Email : contact@ecole – elansol.fr