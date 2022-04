Hélène du Gouezou présente le salon du roman policier de Locronan le 1er mai 2022

L’assassin habite dans le 29 est une association qui regroupe des autrices et auteurs de romans policiers qui sont originaires ou qui vivent dans le Finistère ou qui prennent pour cadre et sujet notre département. L’objectif de l’association est de permettre les contacts directs avec les lectrices et lecteurs. Un salon itinérant est organisé, avec une édition à Morlaix et une autre à Locronan, dont la prochaine a lieu le dimanche 1er mai 2022 de 10h à 18h à la salle Ti Lokorn. Une vingtaine d’autrices et d’auteurs seront là, on pourra venir avec ses livres à dédicacer ou les acheter sur place, et l’entrée est gratuite.

Hélène et son village, le Gouezou, cadre de ses écrits

Hélène a emprunté son nom de plume au village de Sizun où elle habite, le Gouezou. Une douzaine de voisins y cohabitent harmonieusement, se partageant un jardin et des moments de cuisine et de dégustation. Avec son mari, Hélène tient aussi chambres et table d’hôtes et, à force d’envoyer des recettes à toutes les personnes qui ont goûté ses petits plats, elle a fini par créer un blog. Elle y a ajouté petit à petit des contes, des portraits de femmes bretonnes remarquables… et voilà donc 10 ans qu’elle écrit, beaucoup.

Pendant le premier confinement, elle a participé à un concours lancé par Ouest-France qui invitait à écrire une histoire policière, ayant pour cadre l’Ouest. Hélène du Gouezou a donc écrit La trépassée des monts d’Arrée, une fantaisie criminelle « locale ». Hélène en a d’ailleurs profité pour glisser quelques éléments véridiques de l’histoire du Gouezou, ses us et coutumes d’autrefois, sans oublier quelques gourmandises au passage. Et ça a bien plu puisque le récit a été parmi les 5 retenus et publiés par le journal (éditions Ouest-France).

Hélène était donc tombée dans le « polar », un genre qu’elle apprécie pour son côté populaire et accessible à un large public, qui autorise aussi les détours historiques ou culinaires. « Et puis quel plaisir de tuer qui on veut sur le papier ! « L’autrice a donc récidivé et elle vient de publier, cette fois chez Skol Vreizh un roman plus sombre que le précédent mais toujours gourmand, et toujours implanté près du Gouezou : L’engoulevent de l’Arrée. Elle le présentera au salon de Locronan, où d’autres plumes de la littérature policière, trempées dans le Finistère, seront présentes : Stéphane Jaffrezic, Elisabeth Mignon, Bernard Larhant…