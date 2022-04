Les jeunes du Lycée des métiers à la rencontre de la Soupape

Lieu de détente et de rencontres

L’association la Soupape souhaite proposer un tiers-lieu sur la Presqu’île de Crozon. Un espace de mixité ouverte à tous les âges et tous les publics. Une proposition de tourisme solidaire où on respecte les autres et la terre !

Le tiers-lieu cumulera accueil de jour et de nuit de publics fragiles et diversifiés (mineurs mais aussi adultes, y compris les personnes âgées), parc et jardin (potager notamment), accueil et hébergement de touristes solidaires qui pourront participer à la vie du lieu tout en profitant des charmes de la région.