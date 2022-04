Derrière l’écran du cinéma Agora de Châteaulin

En plus du projectionniste et seul salarié Claude Mamie, une quarantaine de bénévoles font vivre le cinéma Agora de Châteaulin depuis 1985. Présidée par Stéphanie Delourme, l’association Rive droite rive gauche rassemble – dans la bonne humeur – des cinéphiles de tous âges et de tous milieux. Le plus fidèle est là depuis 32 ans ! Elles et ils se partagent les multiples tâches qui font tourner un cinéma. Et même avec une seule salle comme à l’Agora, il y a de quoi faire.

Projectionniste, un métier qui a bien changé

L’administration quotidienne (relations avec le programmateur Cinédiffusion) est assurée par le salarié mais pour le remplacer quand il est absent, des bénévoles ont appris à assurer la projection. C’est surtout une tâche informatique car les films sont désormais des fichiers envoyés pour une période et un nombre de projections donnés. Finies les grosses bobines de 35 mm … Le projectionniste prépare une playlist avec toutes les séquences (court-métrage, publicités, autres annonces, et film), il s’assure également que les réglages de lumière et de son sont bons et il surveille le bon déroulé de la projection.

Dans les « coulisses », les bénévoles du cinéma s’activent

La commission animation prépare tous les événements qui s’ajoutent aux projections et font le sel de la vie de l’Agora : soirées pyjama les vendredis de début de vacances scolaires, Printemps du cinéma, avant-premières avec l’équipe du film, séances scolaires, séances proposées par la Ville de Châteaulin (documentaires de Connaissance du monde)…

Les bénévoles s’occupent aussi de tenir la caisse, d’accueillir le jeune public en distribuant les sièges rehausseurs ou des bonbons ou en jouant le Père Noël, d’autres se chargent de la communication en distribuant les affiches et programmes ou en animant la page Facebook.

La commission programmation se réunit toutes les trois semaines et veille à proposer une offre équilibrée de films de tous genres, du « blockbuster » au film d’art et d’essai. Elle définit une liste de films souhaités qu’elle soumet au programmateur qui valide ou pas. Il y a parfois des conditions pour obtenir un film : pour Spiderman, il faut proposer au minimum 5 projections dans la semaine. Parfois il faut attendre une nouveauté quelques semaines, ou bien partager un film avec une autre salle du territoire.

De nombreux réseaux et soutiens pour le cinéma de Châteaulin

L’Agora fait d’ailleurs partie de plusieurs réseaux cinématographiques : le réseau régional Cinéphare, l’association finistérienne Écrans 29, l’association de salles Art et essai La règle du jeu, ou encore École au cinéma, Collège au cinéma.

Côté finances, le cinéma est financé par les entrées (50 % du prix du ticket va à l’association), divers soutiens publics (les locaux mis à disposition par la mairie, les subventions du Département du Finistère et de la Région Bretagne, du Centre national du cinéma et de l’Association française du cinéma art et essai)

Et toute cette alchimie fonctionne ! Les chiffres de fréquentation de 2021, malgré la pandémie, sont équivalents à 2019 qui était une très bonne année. Les bénévoles saluent la bonne ambiance de l’association et se réjouissent du retour des moments partagés autour, notamment de projections réservées. Quant au public de l’Agora, il apprécie la proximité de la salle, la diversité des films proposés, le prix modique des entrées et le côté familial et chaleureux.