Des Polars et des Notes #87 : Désespérance…

Du noir, du noir, du noir… Du noir à broyer, oui, mais avec une touche d’humour, parfois de poésie, avec des flics sortis des clous et des coupables qui n’en sont pas vraiment, des amours fracassées, des haines tenaces, il y a de tout dans ce numéro de Des Polars et des Notes.

Nous y verrons la xénophobie anglaise post-brexit, violente, hargneuse, l’empathie et le courage de l’inspectrice chargée de l’enquête, et puis des amants magnifiques danser avec les loups, mais aussi une technicienne de morgue impossible à oublier, avant de vivre au bagne de Cayenne et ses horreurs, avec, là aussi, un flic prêt à tout pour sa rédemption, et nous passerons à un sacré bon premier roman aux personnages déjantés qui nous ressemblent tant…

N’oubliez pas que le moment est venu de commencer à constituer votre liste de livres à emporter pour vos futures vacances estivales, il n’est jamais trop tôt pour s’y mettre.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

GARDER LE SILENCE – Susie Steiner – Éditions Les Arènes – collection Equinox

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Yoko Lacour.

BODY LANGUAGE – A.K. Turner – Éditions Alibi

Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Claire Breton

Interviews

Manfred Kahn pour LE VESTIBULE DES LÂCHES, paru aux éditions Payot & Rivages dans la collection Rivages/Noir.

Patrice Quélard pour LES INCORRIGIBLES, publié par les éditions Plon.

Audrey Gloaguen pour SEMIA paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire.

La Zik

Billie Holiday – Strange Fruit, Howlin’ Wolf – Smokestack Lightnin’, Call Me Karizma – Dead Body, Sanseverino – La Danse du Bagne, Alice Merton – No Roots