Les évadés du sport : Patrice, dans le cœur d’un ultra

“Les évadés du sport” s’intéresse au sujet des ultras. Ça tombe bien puisqu’à Radio Evasion, nous comptons dans nos bénévoles un amoureux du Stade Brestois 29, il s’agit de Patrice Salaun.

Ancien animateur de l’Instant C, et aujourd’hui de Pat Bla Bla, Patrice est également un amoureux du stade brestois et du foot en général. Son lien avec le stade est pour ainsi dire filial, le père de Patrice y a joué et ses enfants ont été biberonnés à la tribune RDK. Entre Pat’ et le stade, c’est une histoire de famille, avec ses moments de joies et aussi de doute. Pour les réunions de famille, en tout cas, le lieu est tout trouvé, c’est le stade Francis le Blé. Un stade qui vit (peut-être) ses dernières années, un véritable crève-cœur pour Patrice qui a décidé d’initier un collectif “Sauvons Francis”.