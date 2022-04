La création d’un conte musical à l’école de Dinéault avec Olor, Jean-Luc Thomas et Run ar Puñs

L’école publique de Dinéault est une école hors du commun : c’est une Éco-école, labellisée comme telle pour les actions de sensibilisation à l’écologie qu’elle mène toute l’année. Elle est d’ailleurs dotée d’une « Aire terrestre éducative », jardin pédagogique. Elle a aussi reçu le label E3D (Éducation au développement durable) pour sa mobilisation dans la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Cette année 2021/22, le thème retenu est l’eau. Et la création du conte musical en a tenu compte.

L’école travaille régulièrement avec plusieurs partenaires du territoire comme le musée de l’école rurale de Trégarvan, l’association des Genêts d’or (prise en charge et l’accompagnement de personnes en situation de handicap), et Run ar Puñs qui y mène des actions culturelles depuis 2019.

Agathe Henry et Simon Bouladoux du duo Olor sont accompagnés depuis 2 ans par Run ar Puñs, et le flûtiste Jean-Luc Thomas depuis cette année. C’est donc tout naturellement que s’est faite la rencontre, par l’intermédiaire de Solenn Rollando, chargée des actions culturelles de Run.

Olor avait travaillé avec des élèves de maternelle de l’école Saint-Joseph de Châteaulin autour de différents contes musicaux. Son univers musical qui mêle chanson française, folk, électro, jazz et pop depuis 2017 fonctionne bien avec celui des contes. Quant à Jean-Luc Thomas, c’est un flûtiste, mais voyageur qui collecte des flûtes et…des contes du monde entier.

Une véritable création collective

Ainsi est née l’idée de créer un conte musical, collectivement. Dans le cas de l’école de Dinéault, l’originalité du projet est en effet d’avoir impliqué tous les enfants, de la maternelle au CM2 ; 90 enfants répartis en 4 classes, avec des enseignantes qui ont l’habitude de travailler ensemble en s’appuyant sur l’OCCE (Office central de la coopération à l’école) qui encourage les projets coopératifs autour de la danse, du théâtre, des sciences… et qui dispense des méthodes pour faire participer et coopérer les enfants. Ce type de projet non seulement permet de travailler la littérature, l’expression orale, la musique, les arts graphiques (le conte est illustré par les dessins des enfants), mais c’est aussi un formidable exercice de partage, de renforcement de la confiance en soi et de l’autonomie.

Les enseignantes ont préparé dès septembre l’écriture de l’histoire, après avoir aussi lu des contes aux enfants. Au thème de l’eau, s’est ajouté celui du voyage et l’histoire d’un pirate a pris forme. Les lieux, les personnages ont été travaillés par tous les élèves, les péripéties ont été réparties entre les différentes classes.

Un premier récit de Les incroyables aventures de Jakez le pirate a pu être envoyé aux musiciens qui ont composé (des chansons dans le cas d’Olor, un « fil musical » dans le cas de Jean-Luc Thomas).

Une semaine de résidence d’Olor à l’école a eu lieu fin février début mars 2022 et c’est alors que la création sonore s’est intensifiée : écoute des chansons réalisées, travail de la voix et du chant, mise en son, travail sur percussions et bruitage… Jean-Luc Thomas est venu lui aussi présenter sa collection de flûtes ; il s’est par ailleurs chargé de la captation sonore pour enrichir l’ambiance sonore du conte. La résidence s’est terminée par l’enregistrement des voix (personnages principaux, narration, autres habillages, sans oublier la langue bretonne avec l’enseignante de breton).

Olor est ensuite entré en studio pour la post-production : sélection, montage et mixage, sound design.

De leur côté, les enfants ont pu venir plusieurs fois à Run ar Puñs, pour découvrir le hameau mais aussi écouter Jean-Luc Thomas en concert.

Ce 28 avril 2022, les enfants, les enseignantes, le maire de Dinéault et l’inspecteur d’académie ont pu écouter le résultat ; les parents le découvriront le 2 juillet à l’occasion de la fête de l’école.

Cap sur un voyage et de nouvelles expérimentations sonores

Le conte va aussi voyager dans la malle de l’une des enseignantes qui lève l’ancre et va naviguer jusqu’en juin …et jusqu’en Écosse où elle fera découvrir Les incroyables aventures de Jakez le pirate, en espérant ramener elle aussi des trésors écossais aux élèves de Dinéault.

Quant au prochain projet commun de l’école Pierre Douguet et de Run ar Puñs, c’est un duo d’artistes féminines La Mala Pata qui devrait emmener les enfants dans une cuisine sonore (des instruments de récupération) et en Amérique du sud. Une nouvelle expérimentation créative à l’horizon !