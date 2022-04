Mine de rien c’est presque de l’électro, le premier album d’Elyn

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui on va en Suisse germanophone dans notre émission. Je vous parle d’une jeune artiste prometteuse du nom de Elyn. La chanteuse Suisse originaire de Saint-Gall, près de la frontière allemande, vient de sortir son tout premier album, BORN[E], un album solo autoproduit et soutenu par notre label helvète préféré, Irascible records.

Captivante, Elyn

Le titre de l’album est très évocateur des thèmes abordés dans ses chansons. Elyn explore dans ses textes les différents aspects de la vie qu’on comprend avec l’âge, avec l’expérience. Bien qu’elle soit pas francophone, en tout cas pas dans son album, j’aimerais souligner le jeu de mot entre BORN, c’est à dire être né, et la Borne qui marque les distance sur la route, en particulier sur celle de la vie.

Oui bon, vous trouverez sûrement mes analyses un peu approximatives, mais après tout c’est moi qui écrit la chronique. Elyn elle m’a captivé, ça c’est sûr – c’est pour ça que j’ai décidé de la chroniquer. C’est sa voix d’abord qui m’a plu, une voix claire mais un peu timide, très sensuelle. L’autre chose qui m’a touchée, c’est son talent dans la composition. Quelle subtilité, quelles nuances dans chaque morceau de BORNE, c’est prenant. La qualité de l’harmonie au piano, avec les arrangements qu’elle réalise c’est tout simplement superbe.

On va l’écouter sans plus attendre, vous entendez déjà les premières notes de la chanson While I’m Falling, alors que je tombe, sorti en single pour annoncer l’album BORNE. Elyn sur Radio Evasion.

