Découvrez le métier d’éleveur de moutons à la bergerie du Menez-Hom

I- Le mouton des landes de Bretagne

Le mouton de la race dite « Landes de Bretagne » était le mouton commun par excellence de notre région au point qu’il n’avait pas d’appellation spécifique, c’était le mouton tout simplement.

Élevé autant pour sa viande que pour sa laine, le mouton des landes de Bretagne est un mouton très polyvalent qui s’adapte très bien à son environnement.

Malheureusement pour la race, elle sera victime au XIXe siècle, comme de nombreuses races régionales françaises de la mérinisation : c’est le croisement d’une race locale de mouton avec la race du Merinos, un mouton espagnol connu pour la qualité de sa laine.

Cependant les croisements n’ont pas l’effet escompté avec le mouton des landes de Bretagne car la race s’affaiblit et le bétail devient plus sensible à une maladie bactérienne notamment liée à l’humidité : le piétin.

Finalement, c’est pour lutter contre cette maladie que les éleveurs bretons comme Patrick Sastre-Coader reviennent progressivement vers la race d’origine, bien plus résistante et rustique.