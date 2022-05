Aidez La soupape à financer son tiers-lieu d’accueil en presqu’île de Crozon et Aulne maritime

C’est pour son action de terrain mais aussi pour l’originalité de son projet que l’association La soupape, qui rassemble des éducatrices et éducateurs spécialisés, a remporté l’appel à initiatives du Parc naturel régional d’Armorique.

Financez le tiers-lieu de vie innovant en presqu’île de Crozon

Le tiers-lieu que projette de créer La soupape sera unique en son genre : on y trouvera un accueil de jour et de nuit pour des publics fragiles et diversifiés (mineurs, adultes, y compris âgés), parc et jardin (potager notamment), mais aussi un accueil et hébergement de touristes solidaires qui pourront participer à la vie du lieu tout en profitant des charmes de la région. L’association cherche toujours un site pour accueillir cette structure entre presqu’île de Crozon et Aulne maritime. Le lieu sera financé par des subventions (de la Caf à l’Union européenne) mais vous aussi vous pouvez participer en contribuant sur la plateforme de financement participatif Kengo.

Besoin de bénévoles pour les actions régulières

Par ailleurs, l’association cherche de nouveaux bénévoles pour les actions qu’elle mène toute l’année comme les journées d’échanges thématiques (avec groupes de paroles) dont la prochaine est prévue le 19 juin 2022.

L’écoute téléphonique continue et on peut appeler le numéro suivant : 06 47 66 30 97 le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 20h à 22h