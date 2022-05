Somi rend un hommage bien mérité à Miriam Makeba sur son nouvel album

Zenzile, self-made

Somi est née aux Etats-Unis, de parents d’origine rwandaise et ougandaise. Elle a déjà été nominée aux Grammys, pour l’album qu’elle a sorti juste avant, un album live de jazz, qui a été sélectionné dans la catégorie « meilleur album de jazz vocal ». L’album Zenzile est un hommage à Miriam Makeba, la chanteuse légendaire sud-africaine. Il sort avec une pièce de théâtre, imaginé aussi par Somi, les deux projets vont de pair. La pièce de théâtre, Dreaming Zenzile, se déroule le dernier jour de la vie de Makeba, après son dernier concert, et l’album retrace la carrière de Miriam Makeba en reprenant des classiques de la chanteuse. Il est sorti le 04/03, le jour où Miriam Makeba aurait soufflé ses 90 bougies. Zenzile, c’est le vrai prénom de Miriam Makeba, et ça veut dire « tu l’as fait toi-même », Miriam ce n’est que son 2e prénom. Y avait pas meilleur nom, pour Miriam Makeba, la Mama Africa comme certains l’appellent. Tout ce qu’elle a eu, elle l’a eue grâce à elle-même, en surmontant des obstacles plutôt costauds, genre la première puissance mondiale qui te met sur sa liste noire. Elle s’est d’abord mis à dos, son pays, l’Afrique du Sud, après sa prise de parole à l’ONU, contre l’apartheid. Mise à dos, c’est faible comme mot, elle a été exilée de l’Afrique du Sud pendant 30 ans. Ensuite, c’était au tour des Etats-Unis de la mettre dans leur collimateur. Ils la notent sur leur liste noire après son mariage avec Stokely Carmichael, un leader des Black panthers.

Connaître son nom

Le but de Somi sur cet album, c’était de montrer l’impact que son effacement par les Etats-Unis a eu sur elle. Comme le dit Somi, elle ne s’est jamais vraiment remis de cet effacement. Beaucoup ne connaissent pas Miriam Makeba, ou alors on connaît son nom, mais sans trop savoir pourquoi. Somi veut rendre la gloire qu’elle mérite, à cette immense artiste qui a été injustement écartée du succès. C’est quand même la première chanteuse africaine à avoir une influence mondiale. Elle gagne un Grammy, en 1965. Mais elle est obligée de quitter son pays, et de faire sa carrière en Europe, ou bien dans le reste de l’Afrique ou de l’Amérique du Sud. Des rues portent son nom, en Allemagne, en Belgique en Autriche. En France, on a des écoles et des collèges Miriam Makeba. Le monde mérite de connaître son nom, et son œuvre. Dans l’album Zenzile, Somi et son groupe de jazz jouent soit des compos originales, soit des reprises des meilleurs titres de Makeba, mais en les amenant dans un registre jazz, et en changeant leur couleur, et modifiant le rythme. Elle s’entoure aussi de beaucoup d’artistes Sud-Africains, Africains, ou proches de l’Afrique.

Le plus grand succès de Miriam Makeba, ça a été le titre Pata Pata, mais Somi a hésité à le mettre dans son album, parce que c’était un peu comme une malédiction, pour Makeba. Elle l’a écrit rapidement, mais c’est ce titre qui a explosé, et du coup elle était un peu obligée de le chanter à chaque fois, alors qu’elle avait plein d’autres chansons qu’elles préféraient, et qu’elle aurait aimé que les gens préfèrent aussi. Mais elle l’a finalement mis, pour attirer les gens qui ne connaissent que ce titre, et pour que ces gens-là puissent découvrir tout le reste. Elle a quand même revisité le morceau, le rythme est ralenti, l’ambiance est moins colorée, et elle a rajouté des passages de Makeba qui parle, pour qu’on découvre un peu plus qui elle était.