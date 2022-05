Balade au bois d’Isis et débat sur l’urbanisme côtier de Douarnenez

Au lieu-dit Roc’hou (ou Rohou), les pêcheurs douarnenistes venaient faire sécher leurs filets sur un terrain qui était communal jusqu’au XIXe siècle. Puis les conserveries se sont installées. Au fil des années, les usines ont fermé et ont revendu les terrains où se sont construites quelques villas. Un lotissement du Bois d’Isis a ainsi vu le jour, puis d’autres habitations, des résidences secondaires, etc. Le bois (pinède, chênaie) et les landes, jusqu’alors accessibles à tous, s’en sont trouvés grignotés, morcelés et de plus en plus privatisés. L’ancienne colonie de vacances du Mans a été vendue à un promoteur immobilier. Actuellement le sentier de grande randonnée GR 34 n’est pas vraiment côtier et il passe sur la route.

Plusieurs habitants du secteur des Sables blancs à Tréboul ont souhaité attirer l’attention sur ce secteur et la disparition progressive d’un bois « commun ». D’autres associations soucieuses de la préservation des espaces végétaux du littoral comme Baie de Douarnenez environnement, ou de la lutte contre un aménagement uniquement tourné vers le tourisme, comme Droit à la ville, se sont jointes à l’opération. On pourra donc à la fois se promener et s’arrêter pour débattre de l’urbanisme littoral, de l’artificialisation des terres, de la « balnéarisation » des villes côtières… Et la marche se terminera près du symbolique rocher fendu par un chêne (photo de couverture), avec un goûter partagé.

Rendez-vous plage des Sables blancs à Douarnenez le 7 mai 2022 à 15 h pour la marche, gratuite.