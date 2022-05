L’agriculture face à l’enjeu du bas carbone

La Cornouailles Britannique en chemin vers l’agriculture bas carbone

La réduction de l’empreinte carbone dans l’agriculture est un enjeu de taille pour la Cornouailles britannique. Cette région fait face au Finistère, et comme sa voisine, elle possède un secteur agricole important. Impulsées par des politiques publiques qui visent la neutralité carbone, un nombre de projets voit le jour dans la région pour permettre à l’agriculture de continuer à régaler les anglais avec glaces et autres clotted cream, tout en limitant ses émissions de gaz à effet de serre.

Gaïd Carval, notre reporter internationale en Cornouailles britannique nous emmène découvrir deux projets bien différents mais qui contribuent tous deux à protéger la planète. Le premier, Farm Net Zero, a pour objectif de travailler avec les agriculteurs locaux à améliorer les techniques de stockage du carbone pour atteindre un équilibre entre ce qui est émis par la production agricole et ce que la biosphère peut stocker. Le second, c’est l’entreprise Bennamann Ltd qui le porte. Il s’agit de transformer le méthane s’échappant des fosses à lisier dans les fermes laitières en biogaz pouvant être utilisé dans les moteurs ou comme chauffage. Bennamann travaille notamment à ce que les petites exploitations de moins de 100 vaches puissent participer à produire une énergie verte et en recevoir les bénéfices.

Expérimenter en Finistère pour mieux respecter l’environnement

La Cornouailles britannique et le Finistère s’engagent ensemble sur le projet commun Agriculture Bas Carbone for Dairy Farms (ABCD), financé par le programme européen Interreg France-(Manche)-Angleterre. L’objectif est de produire la même quantité de lait, avec la même qualité mais en produisant moins de carbone. Du côté breton, le projet est conduit par la Ferme expérimentale de Trévarez qui a pour mission, selon son responsable Pascal Lecoeur, « de prendre les risques à la place des éleveurs ».



Pour baisser l’empreinte carbone des fermes laitières, la Ferme expérimentale de Trévarez teste deux régimes alimentaires :

– le premier correspond à un régime moyen d’une vache dans une ferme laitière bretonne avec une dominante d’ensilage de maïs accompagné d’ensilage d’herbe, corrigé par du tourteau de colza

– le second est elle à dominante ensilage d’herbe complétée avec un peu d’ensilage de maïs et un peu de tourteau. Et pour avoir la meilleure herbe possible, il faut être à l’écoute de l’environnement et surtout être attentif à la météo !

L’expérimentation va se poursuivre l’hiver prochain afin de constater ou non la réussite du test alimentaire. Les résultats seront partagés aux éleveurs finistériens et corniques pour les accompagner dans leur transition vers le bas carbone.