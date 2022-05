L’habitat participatif dans sa diversité à Brest les 7 et 8 mai 2022

Le renouveau de l’habitat participatif a émergé à la fin des années 1990 comme en écho à d’autres projets utopistes des années 1960/70 (la cité radieuse à Marseille) mais sous d’autres formes. L’idée générale d’un habitat participatif c’est qu’il y ait à l’origine le souhait d’un groupe de personnes d’habiter ensemble autour de valeurs communes, puis une participation active à la création et à l’animation de cet habitat. L’idée est aussi de partager des espaces : buanderie, salle de réunion, chambres d’amis, cuisine et salle à manger, jardin, etc. Mais il n’y a pas deux habitats participatifs semblables

L’association Habitat participatif de l’Ouest est un réseau des habitats participatif de Bretagne, Pays de la Loire, Sarthe qui existe depuis 2017 ; une dizaine d’habitats en font partie dans le Finistère. L’association propose des ressources en commun, des échanges d’expérience et des rencontres. Les précédentes rencontres dataient de 2013 ; les 7e auront donc lieu à Brest les 7 et 8 mai 2022.

Un habitat plus écologique, qui crée du lien, favorise la solidarité intergénérationnelle

Le désir d’habitat participatif est à mettre en relation avec les nouveaux enjeux apparus ces dernières années, certains renforcés par la crise sanitaire : envie de recréer du lien, de redonner du sens à son quotidien, lutte contre l’isolement, prise en charge du vieillissement, et préoccupation écologique (les espaces communs permettent de réduire la surface par personne et l’énergie dépensée mais les groupes d’habitats participatifs choisissent aussi souvent des matériaux de construction plus écologiques).

Les ingrédients du succès et les freins de l’habitat partagé

Mais du souhait à la réalisation et à la réussite du projet, un long chemin se dessine ! Avant même d’envisager de construire les co-habitantes et co-habitants doivent se poser les bonnes questions : quel rapport à la propriété (location, propriété, solution mixte?) ? Quelles valeurs communes ? Quelles gouvernance et organisation des prises de décisions ? Quels partenaires envisager et comment les convaincre (collectivités, bailleurs sociaux) ? Quel statut adopter ?

Les échecs de projets participatifs tiennent souvent au manque d’accompagnement. En Allemagne où ces projets sont nombreux depuis longtemps, l’accompagnement est une profession reconnue et à laquelle les porteurs de projet font appel couramment, comme à un architecte ou un maître d’oeuvre.

Au programme des rencontres, deux tables rondes : « L’habitat participatif dans toute sa diversité. Généralités et témoignages » et « L’habitat participatif et les (nouveaux) enjeux de l’habitat : seniors, centre-bourgs, habitat léger, réhabilitation… » Il y aura aussi des ateliers thématiques : démarrer un projet, gouvernance partagée, les montages économiques et juridiques etc…sans oublier des visites des habitats participatifs du Finistère.

Les rencontres de l’Habitat participatif sont ouvertes à tout public les 7 et 8 mai 2022 à l’Auberge de jeunesse du Moulin Blanc, à Brest.

Le programme complet est à retrouver sur le site de: http://habitatparticipatif-ouest.net

Les inscriptions se font sur : Rencontres Régionales de l’Habitat Participatif (weezevent.com)