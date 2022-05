Double rendez-vous avec la poétesse Anjela Duval les 4 et 5 juin 2022

L’association Beauséjour, qui tient son nom de l’ancien Hôtel Beauséjour, a pour objectif de mettre en place des activités culturelles à Landévennec et de valoriser le patrimoine de la commune. Elle est présidée par Jean-Yves Bosseur. Philippe Pannetier et Françoise Louarn l’accompagnent pour nous présenter ce double événement hommage à Anjela Duval.

Née en 1905 et morte en 1981, Anjela Duval était fille de modestes cultivateurs des Côtes d’Armor, et cultivatrice elle-même. Une femme ancrée dans la terre bretonne et chevillée à sa langue le breton, qu’elle savait lire. Et elle l’a écrite, dès les années 1960, tous les jours, avec des mots et des phrases riches et vivants, rehaussant l’image de la langue régionale (elle est publiée dans les revues en langue bretonne).

« Elle disait ce qu’on avait en nous, qu’on ne savait pas dire, nous. »

Françoise Louarn, agricultrice d’Argol à la retraite, mère de Gwennyn qui a chanté Anjela Duval, tout comme le fait Annie Ebrel qui lui consacre tout son nouvel album Lellig.

Samedi 4 juin 2022 à partir de 15h à la salle municipale de Landévennec : présentation d’Anjela Duval, projection du film, lecture de poèmes… En présence de S. Le Guillou et Annie Ebrel. Entrée libre.

Dimanche 5 juin 2022, 20h30 à la salle Améthyste de Crozon, spectacle Lellig d’Annie Ebrel. Apéritif en présence des artistes à 19h.