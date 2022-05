C’mon tigre fusionnent les styles musicaux et les arts avec une agilité de félin

Face à la mer

Le groupe avait commencé leur carrière musicale avec un album éponyme, en 2014, ils ont fait l’album Racines 5 ans après, ensuite, ils ont sorti un EP avec des remixes de leurs morceaux par les DJ italiens Populous et Khalab. Et ils reviennent donc en 2022, avec cet album Scenario, et toujours cette identité graphique sur leur pochette d’album, avec ce tigre un peu bizarre qui les suit depuis le début.

C’mon Tigre est aujourd’hui basé à Bologne, mais à la base les deux membres viennent de la même petite ville portuaire. Ils ont un point commun avec les Bretons, pour eux, la mer se vit toute l’année et ils n’ont pas peur de se baigner en hiver. La mer a une place importante dans leur vie, depuis tout petits, et plus particulièrement la Méditerranée. C’est pour ça qu’aujourd’hui, cette mer alimente leur musique, et ils trouvent de l’inspiration chez tout les pays qui sont autours.

Quand on les interroge sur le choix de faire de la musique expérimentale plutôt que des gros hits qui tournent en boucle en radio, ils répondent qu’ils s’en fichent, mais surtout, qu’ils ne savent pas faire autre chose que cette musique-là, donc ils ne vont pas se forcer à faire des hits, ils font ce qui est facile pour eux.

La photo

En plus de mettre beaucoup d’attention sur la musique, leurs clips sont aussi hyper soignés, et plusieurs ont été primés dans plusieurs festivals de films, ou d’animation. Ils accordent beaucoup d’importance à l’art visuel, ils font appel à des photographes, des illustrateurs, des écrivains des artistes de rue. Ils ont poussé le truc jusqu’à établir leur studio dans une ancienne imprimerie. En fait, ils trouvent que le message gagne en puissance quand le son est associé à une image.

Et justement, pour l’album Scenario, ils se sont associés avec le photographe Paolo Pellegrin. Avec l’album, il y a un livret avec des photos de l’artiste. Pellegrin est un photojournaliste, avec une démarche anthropologique. Il parcourt le monde et capture en photo les conditions de vie des populations. Cette démarche colle parfaitement à Scenario, un album qui tend à décrire les êtres humains, décrire la réalité, et s’éloigner de l’imaginaire. Sur l’album Racines, ils avaient fait la même chose avec le photographe Harri Peccinoti, qui est plus sur le domaine de la photo érotique.

En-dehors des photographes, C’mon Tigre font aussi beaucoup appel à des illustrateurs pour leurs clips. Comme par exemple le Croate Danijel Žeželj, qui est assez proche du groupe. Socialement, mais aussi géographiquement. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur son film Un monde de merveilles. Et cette fois-ci, il s’occupe d’animer un de leur clip, c’est No one you know, avec la chanteuse Xenia Rubinos. La chanson et le clip parlent de se sentir étranger, dans un endroit qui pourtant appartient à tout le monde.