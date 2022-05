Talita Otović, entre techno hardcore et poésie existentialiste

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Comment tu vas-tu ? Nan aujourd’hui on va pas au Québec hein je vous ai bien eu avec mes tournures de phrases à la con, on va dans les Balkans, l’ex-Yougoslavie, ou la Slavie du Sud puisqu’on va suivre une jeune artiste dont les origines se trouvent à Sarajevo !

Il s’agit de Talita Otović, qui sort son premier album complet à 26 ans, en toute indépendance, un album au titre évocateur de visions, Arcanes Majeurs. Vous savez dans le tarot de divination, il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Talita en a tiré neuf de sa collection et nous les présente comme une interprétation de la réalité.

Voici les cartes : l’Arcane Sans Nom, la Tour, Le Bateleur, Tempérance, L’Ermite, Le Fou, La Lune, Le Monde, Le Pendu. Bon présage ou mauvais présage, ce tirage est la promesse d’une musique singulière et dérangeante, la clé vers une trance corporelle et mentale, ou on oublie notre identité-même, ou l’on plonge dans une réalité autre.

