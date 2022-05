Entreprendre en archéologie et en médiation du patrimoine

Il est des personnes avec qui vous vous retrouvez régulièrement dans le cadre du travail et dont au final vous ne connaissez que très peu leur parcours. C’est le cas de Julie Broszniowski. Nous avons pu plusieurs fois concevoir des contenus ensemble sans pour autant échanger sur nos expériences respectives ; grâce à Truelle et sac à dos c’est maintenant chose faite. Et une fois encore, on découvre un parcours atypique.

Créer sa propre structure en archéologie et en médiation du patrimoine

C’est un choix de plus en plus courant dans les domaines culturels, créer son entreprise. Mais, il y a 10 ans, démarrer en freelance juste après ses études, et de surcroît à l’étranger, n’était pas si tendance et loin d’être simple à mettre en œuvre. C’est le choix qu’a fait Julie. Partie au départ, pour sa thèse, en Nouvelle-Zélande, elle s’est retrouvée par la suite à Sydney en Australie comme prospectrice et archéologue sur des sites miniers. De retour en France et après avoir eu quelques expériences au musée de la préhistoire du Grand-Pressigny ou celui de Sciez, elle décide de créer son entreprise et propose ses prestations à la fois de médiation mais aussi de traduction, forte de ses séjours à l’étranger.

S’installer en Bretagne pour transmettre à tous

Hyperactive, Julie cumule les activités aussi bien salariées pour des collectivités ou des associations que des prestations en son nom. Elle mène divers projets en lien avec la médiation en archéologie qui mêlent numérique et connaissances scientifiques. Aujourd’hui, elle participe au projet de centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine pour la ville de Vannes, Limur. Ce nouvel établissement culturel, qui ouvre ses portes au sein de l’Hôtel de Limur, est destiné à sensibiliser et former tous les publics à l’architecture et aux patrimoines de l’agglomération vannetaise.

