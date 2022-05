Le festival du centre de la terre fait son retour !

Le festival du centre de la terre fait son grand retour. Après une pause forcée de 2 ans, le festival revient dans les locaux de la maison des minéraux à Crozon pour proposer aux petits et aux grands de nombreuses animations autour des sciences de la terre. Prenez Rdv avec le festival du centre de la terre ! Ca se passe du 14 au 15 mai à la maison des minéraux à Crozon (Et plus précisément à Saint Hernot). Le festival revient pour une nouvelle édition. Le week-end du 14 et 15 mai s’annonce festif et on fera le tour de ce qui vous attend à la maison des minéraux avec Muriel Cléaud (chargée de médiation), Ségolène Guéguen (chargée de mission NATURA 2000 à la Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime) et Armel Menez, directeur de la maison des minéraux, Un seul objectif : décortiquer notre planète pour mieux la comprendre dans un esprit festif et convivial. Organisé dans le cadre de la Fête de la Bretagne, avec le soutien de la région Bretagne, cet événement a pour vocation de présenter la richesse du patrimoine géologique des environs et de mettre en avant les savoir-faire et les connaissances des nombreux intervenants. Un événement qui se veut fédérateur et créateur de lien entre les différents partenaires et associations et qui ne pourrait se faire sans le soutien inconditionnel de bénévoles très motivés !