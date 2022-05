Rencontre avec Jennifer Wepierre biographe à Lopérec

Le métier de biographe est à l’origine consacré aux personnalités célèbres désireuses de raconter leur vie au grand public, ou du moins de raconter l’image qu’elles veulent laisser aux générations futures. Ce n’est pas cette idée que Jennifer Wepierre a de la biographie. Elle souhaite retranscrire la vie de chaque personne qui en fera la demande, célèbre ou non.

L’écrivaine s’est intéressée à la biographie en côtoyant des personnes âgées qui au fil des rencontres ont commencé à s’ouvrir à elle. C’est ainsi qu’est venue à Jennifer Wepierre, l’idée de mettre sur papier leurs récits.

Si vous aussi souhaitez léguer des souvenirs ou des pensées à votre famille, un legs immatériel mais précieux, vous pouvez consulter Jennifer. Elle vous aidera notamment à organiser vos idées et les formuler par écrit peut vous faire avancer. C’est une expérience à tenter, quelle que soit votre vie ou votre personnalité.

Comment se déroule une séance avec la biographe

La première séance de présentation est gratuite, vous échangez avec Jennifer et chacun estime si un lien de confiance peut être créé. Si c’est le cas, vous allez pouvoir passer à la partie plus concrète. Vous allez pouvoir parler de ce que vous souhaitez transmettre et uniquement de cela. Le biographe n’a pas pour objectif de faire transparaître la pure vérité mais seulement votre vérité personnelle. Vous pouvez aussi tout dire à Jennifer puis lui demander de ne retranscrire qu’une partie de vos propos. Après avoir enregistré les séances, l’écrivaine se chargera de la mise en ordre des idées ou des séquences, de la transcription des paroles en version plus littéraire tout en veillant à ce que les mots et les phrases soient bel et bien fidèles à ce que vous avez raconté. Après avoir obtenu votre aval quant à la version finale de la biographie écrite, En relation avec des imprimeurs de Brest, Jennifer Wepierre se charge aussi de la mise en page esthétique de ce récit, une forme qui, là encore, vous correspondra au mieux.