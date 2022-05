Répondez à l’Appel des plantes le 14 mai 2022 à L’Hôpital-Camfrout

Craft (Collectif réalisations artisanales finis terrae) rassemble des artistes et artisans dont les ateliers sont installés dans l’ancienne poste de L’Hôpital-Camfrout. C’est un tiers-lieu où on peut suivre des événements et ateliers réguliers.

Ce 14 mai 2022, le collectif se propose d’animer toute la commune, en partenariat avec la mairie, et lance donc l’Appel des plantes, une fête à base …de plantes, un moment familial pour fêter le printemps.

De 11h à 19h, on pourra découvrir les créations des artistes et artisans de Craft dans leurs ateliers : Géraldine Guérin, dessin gravure, sculpture végétal, Coralie Navinel, objets en laine feutrée, Anna Couder, gravure, Aurore Colliou, dessin botanique, Anne Da siva, plasticienne, L’arpente, herboristerie, Isabelle Sebilleau, céramique, L’atelier du cormoran, vitrail, Mathieu Thomas, Girouettes, Bachir, herboriste

et sur la place du Général de Gaulle : Céline Fichou, herboriste, Laine Mohair de Kerascoet, Mary Bidanel, Savonnerie, Cléo Panier, bretelles fleuries et cuillères en bois

Graine de liberté, semence libre et locale, Anna, hydrolats, huiles et cosmétiques à base de plantes, Expo de Camille Guérin, sculpture céramique, et Hyacinthe François, sculpture métal. Sur la place : buvette et petite restauration.

La médiathèque de L’Hôpital-Camfrout proposera une sélection spéciale de livres, CD, DVD L’Appel des Plantes et du Kamishibaî : lecture de conte, en continu On pourra suivre des ateliers à prix libre : Écriture avec Anaël Guyomarch de l’association Les Fourmis vagabondent., Jardiner au naturel avec la Maison de la bio, Tataki Zomé (impression de plantes sur papier) avec Géraldine Guérin de 16H jusqu’à 17H30 en continu Des sessions musicales et concerts animeront la journée : à 12h, musique traditionnelle bretonne, à 15h un duo chant accordéon, à 17h, Loig Troël accordéon diatonique / breton