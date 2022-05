Troisième édition du concours de vidéo pour les 11-25 ans de Bretagne vivante

Un autre demain est possible en fiction, documentaire, sur tous les tons

Un autre demain est possible, c’est le thème général. Mais 2 sous-thèmes sont proposés : le climat et ses changements et la nature dans la ville. Pour le reste, les participants peuvent travailler en solo ou en groupe, en famille ou dans le cadre scolaire, sur une fiction, un documentaire, et sur tous les tons : humour, horreur, sérieux… l’imagination sera au pouvoir !





Deux contraintes majeures s’imposent :

l’outil : le smartphone ou tablette uniquement

le format : 3 minutes maximum

les droits : musiques et images doivent être libres de droits ; il faut accorder les droits de diffusion à Bretagne vivante et le droit à l’image pour les mineurs

Le concours est ouvert à tous les jeunes bretons (44 compris) de 11 à 25 ans, avec plusieurs catégories. Les lots sont alléchants : caméras sportives, journée avec un réalisateur en drone, séance de cinéma… Trois ateliers techniques auront été proposées aux jeunes vidéastes, le dernier est consacré au montage vidéo et a lieu le 21 mai 2022.

Les vidéos sont à remettre avant le 30 mai 2022.

La remise des prix a lieu le 25 juin 2022 à l’auditorium d’Océanopolis à Brest.