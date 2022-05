Xinobi sort son album Balsame, le mot d’ordre, c’est l’union

Cheval de Troie

P’tit Belliveau vient de la communauté acadienne, donc les francophones de l’Est du Canada. Il a grandi dans une petite ville de la baie Saint-Marie, en Nouvelle-Écosse. Il a développé un style musical qui reprend la musique acadienne, mais il y ajoute une bonne dose de sa personnalité, un peu extravagante. Ce qui fait que beaucoup le prennent pour un artiste humoristique. Mais c’est un artiste à part entière qui fait une musique vraiment intéressante. D’après lui, l’humour, c’est son cheval de Troie. Il fait passer des messages dans sa musique, mais il les enrobe d’humour pour qu’on gobe ça sans rien remarquer. Il a sorti un premier album, en 2020, il l’a appelé Greatest Hits Vol.1. Normalement, c’est le genre de compil’ qui sont réservé aux grandes stars, qui ont fait plein d’albums. Et il y en a qui ont qualifié ça de prétentieux, sûrement ironiquement mais bref, ils n’ont rien compris. Bon, déjà je trouve ça super drôle, mais c’est surtout vrai, si ce sont ses premières chansons ce sont forcément ses meilleurs hits, rien de prétentieux là-dedans !

P’tit Belliveau est sûrement le truc le plus bizarre que vous verrez, ou entendrez aujourd’hui. Il commence son album avec le titre J’aimerais d’avoir un John Deere. John Deere qui est une marque de tracteurs et de moissonneuses batteuses. Mais, Belliveau, il se défend, il nous dit que tous les villages acadiens ont leur petit mec bizarre. On doit bien rigoler, en Nouvelle-Écosse. Pour vous rendre compte de l’ampleur du personnage, je vous conseille de regarder J’feel comme un alien.

Dans la famille Belliveau, je voudrais…

Normalement, vous avez été très attentif, mais vous n’avez pas compris les 3/4 des paroles, c’est normal. Déjà l’acadien c’est très spécial, mais Belliveau il passe de l’acadien, au français, à l’anglais, donc c’est dur de s’y retrouver. Ceux qui ont acheté la version physique de l’album ont un petit avantage quand même par rapport aux adeptes du streaming. Ils auront un petit livret, avec un glossaire du langage acadien, pour expliquer les mots ou les expressions courantes. Souvent, on lui disait que c’était original de faire ce genre de musique, de chanter en acadien, etc. Alors lui, il était étonné parce qu’il écoutait beaucoup la radio locale de sa région, qui passe beaucoup de ce genre de musique, et comme il entendait ça à la radio, il pensait que tout le monde connaissait.

P’tit Belliveau, ce nom-là, il vient de son grand-père. Belliveau, c’était son nom de famille. Et si lui, il était le grand Belliveau, alors le petit-fils se considère comme le P’tit Belliveau. Le grand-père, c’est aussi celui qui lui a donné son banjo. Pour ses premiers projets, il commençait à composer au banjo, mais dans celui-ci, il a commencé avec son piano, ou plutôt son synthé et son ordi. Et vu que c’était en pleine pandémie et qu’il était un peu tout seul, ça a donné le nom de l’album, Un homme et son piano. Pour vous faire un peu l’historique de P’tit Belliveau, il a une formation de charpentier, et il faisait des instrus hip-hop ou électro en dehors du travail. Après son album, il a arrêté la charpente pour se consacrer à la musique, même si ça lui manque un peu aujourd’hui, et il s’aménagerait bien un petit atelier chez lui.