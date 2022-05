Le Faou fête ses patrimoines le 28 mai 2022

La trace d’anciens bâtiments historiques du Faou dessinée au sol

Savez-vous qu’il y avait un gibet au Faou au Moyen Âge ? Forcément puisqu’il y avait un Vicomte et qu’il avait droit de justice. On ne sait pas s’il a servi…il était situé au sud de la ville. Les halles ont existé jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale ; elles étaient alors de type Eiffel (à charpente métallique) lorsqu’elles ont été détruites pour dégager la place des Fusillés. Sur la petite place Saint-Joseph, pourtant passante car c’est par là qu’on se rendait à Rumengol, une chapelle a existé jusqu’en 1953. Elle n’était plus guère en usage et elle prenait beaucoup de place, alors on l’a détruite. L’ancienne scierie qui témoignait de l’importance du commerce du bois au Faou a elle aussi disparu, tout comme l’ossuaire de l’église Saint-Sauveur qui datait de 1603 et qui a été détruit en 1895. Il n’en reste qu’une pierre la clé de voute de la porte, qu’on peut voir à la mairie. Voici autant d’anecdotes sur l’histoire de la Petite cité de caractère® qu’on pourra découvrir en suivant le circuit des léopards ce 28 mai 2022. Les monuments disparus seront pour l’occasion matérialisés au sol avec de la peinture éphémère. On pourra ainsi se rendre compte que la rue principale (du Général de Gaulle) était encore plus étroite jusqu’à la moitié du 19e siècle.

Les animations de la fête du patrimoine : dessin, chants, danses, visite nature et gourmandises

Pour cette fête des patrimoines architectural, maritime et naturel, Le Faou a choisi le 28 mai, la date des fêtes patronales du quartier Saint-Sauveur, pendant le week-end de l’Ascension. Le circuit proposé sera pour l’occasion « augmenté » avec une trentaine de points d’intérêts, signalés par des panneaux ou des bénévoles des associations locales liées au patrimoine comme AR Faou et Tenzoriou Bro Ar Faou qui proposera aussi aux enfants de dessiner des blasons.

D’autres intervenants animeront la journée : Bro Ar Ster Goz avec une démonstration de danse bretonne en costume traditionnel, Kuzul Skol Diwan Ar Faou avec gâteaux et boissons, Kaniri ar mor avec des chants en breton, le Parc Naturel Régional d’Armorique avec une découverte de la biodiversité de la ria du Faou…

Infos pratiques : balades accompagnées et animées le samedi 28 mai 2022 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et découvertes libres du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022.