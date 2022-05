Rhabdomantic Orchestra est entré en éruption près de Turin, en Italie

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui on va en Italie, du côté de Turin ou un volcan vient d’entrer en éruption ! Il ne s’agit pas du Vésuve – ça c’est du côté de Napoli. Eruption du groupe Rhabdomantic Orchestra, un groupe ouvert qui compte aujourd’hui 8 musiciens et qui s’est associé avec la chanteuse colombienne Maria Mallol Moya. Rhabdomantic Orchestra et Maria Mallol Moya ont sorti l’album « Almagre » sur le label sur le label Agogo Records, et on contemple le résultat les oreilles ouvertes.

Chers auditeurs de Radio évasion, vous aurez le plaisir de découvrir un album acoustique où neuf musiciens s’affairent à trouver l’harmonie. Chronique à retrouver ci-dessus !