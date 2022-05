Aux sources de la musique avec Sélène Saint-Aimé et son ensemble de jazz afro-caribéen

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui dans l’émission qui sonde l’actualité musicale, on fait un pas vers le jazz et ça fait du bien de revenir aux sources de la musique. Sélène Saint-Aimé nous propose un album singulier et mystique, Potomitan est sorti sur le label Komos records !

