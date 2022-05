Jordane sort l’album Reine de papier, reprise de pouvoir des femmes sur l’industrie musicale

Transcanadien

Jordane est Québécoise, elle a grandi aux Escoumins, une ville au nord de Québec city, qui borde le fleuve Saint-Laurent. Elle a habité un moment sur l’île d’Orléans, qui est collée à Québec city, elle a enregistré un album là-bas, mais elle a préféré retourner aux Escoumins, pour planter des légumes, élever des animaux, et faire de la musique. Elle est aussi passée dans l’émission La Voix, l’équivalent de The Voice chez nous, et elle est allée plutôt, loin, mais trêve de biographie, parlons un peu musique. Reine de Papier est son 3e album. Le premier est sorti en 2018, il s’appelait Folk Expressions, et c’était un album de reprises de morceaux classique de la folk canadienne. C’est grâce à son père qu’elle s’est lancé dans l’écriture de chanson et dans le chant de ses propres textes. Elle sort son 2e album, 12 jours, en 2019, avec des textes à elle. Alors 12 jours, ce n’est pas le temps que ça prend d’écouter l’album, ce n’est pas non plus le temps qu’elle a mis à composer son album, 12 jours, c’est le temps que prend un voyage dans le train transcanadien qui relie les 3 000 km entre Toronto et Vancouver. Pourquoi ce titre, me diriez vous ? Et vous avez bien raison de poser la question, parce que j’ai la réponse. En fait, l’album repose sur un concept. Une tournée de 12 jours, dans les escales du transcanadien, avec quelques lives dans le train. Du coup, l’album regroupe 11 chansons composées à bord du train.

Pouvoir aux femmes

Dans Reine de papier, le thème principal de Jordane, c’est la féminité, la mise en avant de la femme, et la reprise de pouvoir. Elle compare la féminité à la nature, qui est à la fois forte et impressionnante, mais qui peut se retrouver aussi très fragile et en danger. Elle appuie cette comparaison avec la titre reine de papier. Elle utilise la figure forte de la reine, mais elle précise « de papier », qui ajoute tout de suite une grande fragilité. Le but, c’est aussi de rendre le message plus léger, une reine de papier ça sonne comme un truc ludique, enfantin.

Pour cette prise de pouvoir des femmes, cet empouvoirement, elle ne s’est entourée quasiment que de musiciennes. Car la musique est un milieu très masculin, trop masculin, la plupart des femmes musiciennes ont déjà été dans un groupe ou elles étaient la seule femme. Souvent, elles sont invisibilisées, comme partout, donc choisir que des femmes pour jouer sur son album, c’est un moyen de les remettre en avant. Elle accueille aussi une chanteuse, pour le premier featuring de sa carrière, avec Caroline Savoie, sur le titre Forêt Vierge.

Elle a aussi sorti 3 clips, Appels Manqués, Pile ou face, et Les réveiller. Et à part Appels Manqués, qui est juste une animation 3D d’un téléphone fixe sous l’eau, les deux autres servent aussi par l’image, le message féministe de Jordane. Les Réveiller, qui est sorti le 8 mars, est une sorte d’appel aux femmes, à se lever, contre ce qui leur ont été pris, leur voix leur liberté. Dans le clip, elle passe d’une tenue à une autre, comme pour incarner plusieurs femmes. Et dans Pile ou Face, elle parle de réappropriation de son corps, en alternant des plans sur des corps de femmes, et des images de nature, pour appuyer encore une fois ce parallèle qu’elle a déroulé sur tout son album.