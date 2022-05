Musik an Arvorig fait la fête à Quimerc’h les 20 et 21 mai 2022

En fait la fête commence même dès le 19 mai 2022 au bourg de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h où le bar le Baradoz accueille une fête de la saint Yves à base de musique bretonne et asturienne à partir de 18h.

Ensuite, la grande NIQ (Nuit Interceltique de Quimerc’h) c’est vendredi 20 mai 2022, place de l’Église à Quimerc’h pour laquelle il est vivement conseillé de réserver (et c’est moins cher). En effet, il y aura du beau monde sur scène : les Ramoneurs de Menhirs (punk-rock celtique), The Greenings (rock irlandais) et Los Indianos de la maleta al agua (musique asturienne). Ouverture du site à 18h avec possibilité de restauration et buvette (bières artisanales). Début des concerts à 20h. Tarifs : 12€ en prévente (internet : Hello Asso / Billetterie : Bar Le Chat Noir à Quimerc’h et Le Baradoz à Pont de Buis). 15€ sur place.

Samedi 21 mai 2022, c’est la grande journée conviviale et familiale gratuite place de l’Église à Quimerc’h pour

De 15h à 18h30, des jeux bretons et jeux nature, de la musique bretonne et asturienne en déambulation. En continu sur le site : crêpes / buvette / frites / saucisses…

A 19h, un repas spécial Fête de la Bretagne : carbonade à la bière bretonne (+ kir, dessert et café) vous est proposée au prix de 13€ (réservation possible au bar Le Chat Noir).

Les spectacles et concerts (en plus des animations musicales) :

* 15h30 et 16h30 : Déambulation Clownesque de la Compagnie Artflex

* 17h30 : Spectacle Jeune Public sur le thème des acrobates (Compagnie Artflex)

* 19h00 : Déambulation clownesque (Compagnie Artflex)

* 19h30 : Repas animé par Télécamik (chansons)

* 21h30 : Los Indianos de la maleta al agua (Asturies)

* 22h30 : Les P’tits Yeux

* 00h30 : Les Puceaux Sauvages