Patricia Pivard, conseillère indépendante en orientation scolaire en Finistère

Conseillère chez Pôle emploi pendant trente ans, Patricia Pivard a constaté l’importance d’une orientation professionnelle éclairée, et le plus tôt possible. Elle a eu progressivement envie de se tourner vers les plus jeunes pour pouvoir travailler la question en amont.

De gros besoins en aide à l’orientation professionnelle des jeunes

Elle a aussi constaté que l’orientation dès la classe de troisième, puis la réforme de 2018 du baccalauréat ont encore renforcé le besoin d’accompagnement des familles et des élèves.

Certes, l’Éducation nationale compte en son sein des psychologues chargés notamment du conseil en orientation mais leur effectif réduit (un pour 1600 élèves environ) ne permet pas un suivi renforcé.

En septembre 2021, Patricia a donc créé Topps29, anagramme de Ton orientation professionnelle et parcours scolaire en Finistère. Cette profession de conseillère d’orientation indépendante n’est pas réglementée et de grosses entreprises s’engouffrent dans cette filière. Mais pour Patricia, l’essentiel était aussi la dimension sociale de ce travail et elle a donc choisi de l’exercer au sein de la Coopérative d’activités et d’emploi du Finistère, CAE29.

Un accompagnement plus personnalisé dès la troisième

Lors de ses accompagnements personnalisés, la conseillère commence par cerner les compétences et les envies des jeunes à l’aide de jeux sérieux notamment ; ensuite, son travail consiste surtout à apporter de l’information. Car c’est souvent là la difficulté pour les jeunes et leurs familles, la méconnaissance des métiers, filières professionnelles très nombreux qui existent. Pour les élèves de terminale, l’accompagnement peut se traduire aussi par une aide à la rédaction des lettres de motivation, ou une préparation aux entretiens préalables parfois nécessaires pour accéder à l’enseignement supérieur. Il faut compter quelques séances pour un accompagnement (environ 5 heures).

Pour élargir l’accès à ses services et ne pas le réserver aux seules familles les plus aisées financièrement, Patricia Pivard propose aussi des informations à des structures collectives qui accueillent des adolescents et des jeunes scolarisés.

Les services de Topps 29 sont délivrés dans une large moitié nord du Finistère, du pays des Abers au pays de l’Aulne en passant par le pays de Brest ; les entretiens ont lieu dans des tiers-lieux proches plutôt qu’au domicile des personnes.