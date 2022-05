Des Polars et des Notes #88 : Cohabitation périlleuse…

Voilà presque un pléonasme tant, comme nous allons le voir dans cette émission, toutes les formes de cohabitations présentent de difficultés, voire de dangers. Que ce soit entre humains et faune ou flore sauvages, humains entre eux, y compris s’ils ont des centres d’intérêts communs, entre entrepreneurs avides et autochtones amoureux de leur environnement, entre citoyens de diverses obédiences politiques, ou bien, tout simplement, au sein d’une relation amicale ou amoureuse, partout le danger rôde, l’affrontement affleure avant d’exploser, le passage à l’acte délictueux attend son heure, souvent fatale.

Encore un beau panel de criminels ce mois-ci, de quoi vous faire frémir lors de vos siestes à l’ombre, au cœur de superbes intrigues, en compagnie de grands écrivains.

Que demander de mieux ?

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

SANG TROUBLE – Robert Galbraith – Éditions Grasset

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Florianne Vidal.

LA MAIN DE DIEU – Valerio Varesi – Éditions Agullo – collection Agullo Noir

Traduit de l’italien par Florence Rigolet

SUSPENDUE – Carolyn Jourdan – Éditions Diagonale

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Révolu

AU PARADIS JE DEMEURE – Attica Locke – Éditions Liana Levi

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Rabinovitch

Interviews

Frédéric Potier pour LA MENACE 432, paru aux éditions de l’aube dans la collection L’aube Noire.

Annabelle Léna pour L’URNE APRÈS L’AUTRE, publié par les éditions du Caïman dans la collection Roman Noir.

La Zik

Joni Mitchell – Court and Spark, Tom Waits – God’s Away on Business, Les Fatals Picards – Mon Pére Était Tellement de Gauche, Buck Owens – Roll in My Sweet Baby’s Arms, Patsy Cline – Crazy, Jessie Mae Hemphill – I’M So Glad