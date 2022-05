Au cœur des rites chamaniques avec la musique de Munknörr et leur album Ancient Spirit

Le nouveau monde

L’esprit ancien s’est éveillé, il est ici sous forme sonore pour t’aider à déployer tes ailes et t’envoler, à travers des chansons qui représentent l’ancien monde et la spiritualité. C’est la phrase qui présente Ancient Spirit, le nouvel album du duo Munknörr. Ils l’ont sorti en indépendant, le 30/04/22. Munknörr a été créé par le compositeur Damián Schneider, qui habite en Uruguay depuis petit. Il a été rejoint à partir du 2e album Aethelwyne, une chanteuse grecque, qui travaille avec lui à distance. À la base, Damián publiait sa musique sous son vrai nom, mais quand c’est devenu un duo, ils se sont donné le nom de Munknörr. C’est de l’ancien norrois, et ça veut dire vaisseau de l’esprit. Munknörr, c’est le vaisseau qui nous transporte vers les cultures nordiques, celtiques, et chamaniques en général. Leur objectif, c’est de représenter une musique païenne et mystique. Et je pense qu’ils peuvent trouver un public en Bretagne, ou on revendique avec fierté les racines celtiques.

Ancient Spirit, c’est le 6e album du duo, qui existe depuis 2019, donc ils ont été hyper productifs. Ils ont commencé par trois albums la même année, puis un par an jusqu’à celui-ci. Là, je ne parle que des albums, mais ils ont aussi lâché 2 ou 3 EP, comme par exemple Vinland, en 2020. « Vinland », c’est le nom que donnaient les Vikings à la terre qui était au-delà de l’océan, donc l’Amérique. C’est l’occasion pour moi de vous conseiller de lire Vinland Saga, un manga qui raconte l’histoire de ces Vikings qui sont allés explorer au-delà de l’océan, en abordant les thèmes de la guerre, de la paix, et de la colonisation. Les cultures vikings et amérindiennes ont pu se rencontrer et échanger au cours de l’histoire, grâce à ces explorateurs vikings, qui ont fait le pont entre les deux mondes.

Nature et spiritualité

Cet album, et la musique de Munknörr en général, est basée sur trois thèmes, la spiritualité, la nature, et l’interculturalité. La spiritualité, par la dimension chamanique de la musique, qui évoque des rituels païens. La nature, qui est très liée à la spiritualité. Les ancêtres vénéraient la nature, et essayaient de la comprendre, et leur spiritualité était forte justement parce qu’elle était en lien à la nature. Forcément, le lien est puissant, avec une entité qui t’abrite, et qui te nourrit. On entend aussi des bruits d’animaux, et des instruments à vent qui rappellent la nature. Et l’interculturalité, est le dernier thème de Munknörr, car ils utilisent des éléments, et des instruments de plusieurs cultures. On entend des tambours chamaniques, des flûtes amérindiennes comme le siku, une talharpa, la lyre scandinave, le tout accompagné de chants de gorges. Un beau mélanges des musiques des rituels des 4 coins du monde. Le groupe utilise aussi des références aux différentes mythologies. Par exemple The Trickster, l’escroc, qui est représenté dans plusieurs mythologies, comme Loki chez les nordiques ou Coyote chez les amérindiens. On a aussi Odin, et ses deux corbeaux Huginn et Muninn. Il y a le morceau Skadi, comme le nom de la déesse nordique de l’hiver, et des montagnes. Et un autre morceau, Kokopelli, un personnage mythique des cultures amérindiennes du Sud-Ouest des Etats-Unis, dans les communautés Navajos. Kokopelli c’est un personnage qui est représenté comme un joueur de flûte, bossu, symbole de joie et de fête. Il est là pour nous apprendre à ne pas prendre la vie trop au sérieux.