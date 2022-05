L’été, Run ar Puñs devient Run ar Guinche !

C’est un coin du hameau du Run ar Puñs qui a bien rendu service en temps de pandémie car il est bien aéré : le hangar. Les concerts pouvaient y avoir lieu en « plein air ». Tant et si bien qu’il est devenu un nouveau lieu du hameau à part entière. Sur fond de chant des oiseaux et de bêlements des moutons de Run, on peut désormais y faire la fête jusqu’à fin juillet 2022, depuis le 4 mai, date de l’inauguration de ce Run ar Guinche. Il s’imposait d’autant plus que la longère est en travaux jusqu’en septembre : isolation, travaux électriques, habillage de la cheminée, changement des fenêtres, aménagement de bureaux à l’étage…

Mais l’été sera chaud et dansant donc sous le Run ar Guinche. C’est notamment grâce aux nombreux bénévoles (une quarantaine) qui se sont emparé de l’endroit et ont : trié tout le bazar qui encombrait le hangar, rafraîchi l’atelier, reconstruit un comptoir pour le bar, restauré le mobilier, décoré les lieux (merci Papito pour les sculptures) Un terrassement a égalisé le sol et permis d’acheminer eau, électricité, et internet.

De la place pour écouter de la musique, danser, jouer, causer…

500 personnes pourront donc assister aux concerts prévus cet été 2022, mais on pourra aussi danser et apprendre à danser lors des « festourun » et fest-noz. L’espace bar avec tables et chaises permet aussi de déguster la cuisine des food-trucks, de participer aux soirées jeux de société (avec la ludothèque de Polysonnance), de suivre les ateliers d’herboristerie ou des causeries paysannes avec le réseau Civam du Finistère … on écoutera aussi des contes, on s’adonnera à la sieste sonore, les enfants y verront des spectacles.

Chaque été en juin juillet, ce nouveau site emblématique du hameau reprendra donc du service avec d’autres propositions en plus : expositions, art de rue, etc.

à venir :