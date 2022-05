Inkswel et son groupe Snaglepuss écument les dancefloors de la galaxie, avec l’album Chasing Infinity

Convoi exceptionnel

Inkswell, si on décortique ce nom, on a « ink », qui veut dire encre, et « swell » qui veut dire gonfler, mais qui désigne aussi la houle. Derrière ce nom de mer noire houleuse, on trouve Jules Habib, un DJ qui a grandi a Adélaïde, mais qui serait, aux dernières nouvelles, pas très fraîches, je ne vous le cache pas, actuellement à Berlin. De toute façon, le mec écume les clubs et les DJ set des 5 continents, depuis plus de 10 ans, il peut être partout actuellement. Il a commencé à sortir des albums depuis 2016, mais comme je l’ai dit juste avant, The Snaglepuss, c’est tout nouveau ! C’est une formation autour de Jules Habib, avec plusieurs musiciens, dont Erin Buku, sa femme. Sur sa page Bandcamp, il se présente comme un pourvoyeur de tout ce qui est émouvant. Je le qualifierai surtout de pourvoyeur de bon son et de partage. Parce que notre Inkswel est généreux, il aborde la musique avec une vision d’unification. La musique, c’est comme la raclette, c’est mieux à plusieurs. À chaque album, il invite la moitié de ses contacts, sur Chasing Infinity, il est rejoint par des artistes, hommes et femmes, d’Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni, et de Jamaïque. Sur chaque single, on voyait sur la pochette l’invité, dans sa soucoupe volante. Jusqu’à former un cortège d’ovnis avec tout le monde, sur la pochette de l’album.

Vers l’infini, et au-delà…

Après l’album Astral Love, en 2021, où il avait réinventé les frontières du monde, mais aussi de l’art et de l’humain, cette fois Jules Habib abandonne carrément le caillou céleste qu’on appelle la Terre. Le but de l’album, c’est de partir dans le cosmos à la recherche d’une nouvelle maison. Mais comme il faut faire des pauses toutes les 2h, pour une question de sécurité, Inkswel et ses joyeux camarades s’arrêtent à tout les dancefloor qui croiseront leur chemin. L’album s’ouvre sur un hommage aux origines musicales et rapologiques de Jules, avec Talib Kwel, membre actif de la scène rap de Brooklyn, des années 90-2000. Comme les autres morceaux de rap de l’album, on est sur un hip-hop boom bap intergalactique. Le son se situe entre le hip-hop, une touche rétro des années 80, une touche de G-funk, et une ambiance entre SF et jeu vidéo. Les mecs posent sur des musiques de bornes d’arcades auxquelles on a ajouté des sons de boîtes à rythmes, et vous n’entendrez pas ça n’importe où, c’est chez Inkswel que ça se passe.