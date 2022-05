La Palestine s’invite en Bretagne à Plouhinec (Finistère) du 27 au 29 mai 2022

Le festival proposera plusieurs animations pour favoriser l’échange culturel : une conférence sur l’histoire de la Palestine et une table-ronde sur l’école et l’éducation, le premier jour, et pendant tout le festival, des représentations artistiques diverses, concert, pièces de théâtre, fest-noz (car oui l’échange culturel se fait dans les deux sens), projections documentaires.

Le partage se fera aussi pour les plus petits avec des contes palestinien. On notera un échange de savoir-faire entre les broderies bretonne et palestinienne.

Enfin, une exposition, une rencontre entre surfeurs bretons et palestiniens, du théâtre auront lieu aussi « hors les murs » en mairie de Plouhinec ou dans les communes voisines.

Informations pratiques

Lieu : Ateliers Jean-Moulin (ancien lycée professionnel) à Plouhinec

Tarif à la journée : 5€ tarif normaux et 0€ pour les tarifs réduits (par jour)

Pour les soirées : 10€ pour la soirée concert du vendredi soir, et 8€ pour la soirée fest-noz samedi soir.