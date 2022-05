Quelques réflexes de sécurité numérique préconisés par la CLCV

Les mille-et-unes façons de se faire voler sur internet

Une des techniques les plus courantes pour vous voler vos données, c’est le phishing ou hameçonnage. Vous recevez un mail qui vous invite à communiquer vos coordonnées bancaires pour recevoir un remboursement de trop perçu ou un cadeau. Mais le voleur au bout de la toile saura en faire bon usage pour acheter à votre place ou prélever votre argent. Les ruses se sont perfectionnées au fil du temps : le mail vous invite à vous connecter sur le site de votre banque ou de la CPAM ou de la Caisse d’allocations familiales qui ressemble à s’y méprendre au vrai, mais qui est en fait frauduleux et qui, là encore, captera vos codes bancaires. Cela peut aussi passer par un simple SMS sur votre smartphone. Parfois, il n’est pas forcément question de vous soutirer vos codes secrets immédiatement mais juste d’introduire un virus dans votre ordinateur. Et c’est ce dernier qui permettra aux malfrats de se saisir de vos informations.

Autre vol (relativement) courant, un piratage de votre carte bancaire depuis un site marchand, même très officiel, où vous l’aviez enregistrée…

Et on ne mentionnera même pas la très classique vente d’un objet qui n’existe pas ou que vous recevrez hors d’usage. Si le vendeur indélicat est basé à l’étranger, vous aurez bien du mal à obtenir remboursement.

Il existe bien d’autres occasions de se faire voler sur internet tant l’imagination des bandits est fertile et leur niveau d’informatique de plus en plus élevé. Vous en trouverez les exemples les plus récents sur le site du ministère de l’économie, (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

Des droits, mais un délai assez long pour récupérer son argent

Si on vous vole de l’argent par la voie numérique, la banque a l’obligation de vous rembourser. C’est en tout cas à elle de prouver que vous mentez ou que vous avez été négligent si vous affirmez que vous n’êtes pas à l’origine d’une dépense ou d’un prélèvement sur votre compte. Le problème, c’est que le remboursement peut prendre un certain temps (un mois et demie voire davantage) et que si la somme en jeu est importante, cela peut vous mettre en difficulté financière.

Sachez aussi que vous pouvez désormais porter plainte en ligne si l’arnaque a eu lieu sur internet.

Le site Perceval vous permet de signaler toute fraude à la carte bancaire. Pharos recueille quant à lui les signalements d’escroqueries commises au moyen d’un site proposant des contenus illégaux.

Mieux vaut prévenir les arnaques numériques

Comme toujours, il vaut mieux prévenir que guérir et quelques réflexes de base vous permettront d’éviter les ennuis.

Sachez déjà qu’un organisme officiel (banque, administration) ne demande jamais vos coordonnées bancaires ou des identifiants et mots de passe par mail. Ensuite, évitez de cliquer sur les liens qu’on vous envoie par mail mais cherchez vous-même dans un navigateur le site internet de l’organisme (qui doit afficher une adresse web en https avec un cadenas lors des paiements). Évitez aussi de télécharger des pièces jointes de mails qui vous semblent douteux. Mieux vaut s’abstenir aussi d’enregistrer sa carte bancaire sur les sites marchands ; cela réduira les risques au cas où le site en question soit piraté.

Pour réduire les risques de piratages de vos appareils numériques, opérez régulièrement les mises à jour recommandées et vérifiez que les antivirus sont valides et efficaces. Choisissez des mots de passe complexes et renouvelez-les régulièrement. Déconnectez-vous des sites marchands après y avoir effectué vos achats.

Enfin, ayez le réflexe de consulter très régulièrement vos comptes bancaires pour repérer rapidement toute anomalie. Plus vite celle-ci sera signalée, plus vite la banque pourra réagir.