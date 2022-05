Le Regard d’artiste de Raija Jokinen s’expose au domaine de Trévarez

Les statues de Raija Jokinen sont faites à partir de lin et elles ont une apparence humaine parfois entière et parfois incomplète. Ces silhouettes sont sillonnées de branches, veines ou corail… L’idée est d’évoquer les liens entre les mondes humain et végétal.

En parcourant le château, vous n’aurez jamais l’impression d’être seul, comme si les fantômes des anciens propriétaires étaient revenus apprécier la vue que donne le lieu sur son parc et les alentours.

A l’extérieur du château vous croiserez d’autres sculptures de l’artiste mais cette fois-ci en métal.

Les œuvres de Raija Jokinen et son imaginaire des plus singuliers ne laisseront aucun des futurs visiteurs indifférents.