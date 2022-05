Les enclos paroissiaux du Finistère veulent être reconnus au patrimoine mondial de l’Unesco

Les enclos paroissiaux du Finistère ont de multiples arguments à faire valoir pour mériter l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Très spécifiques à notre région et même plutôt au Nord du département, ces enclos peuvent néanmoins toucher universellement les visiteurs.

Un enclos est en fait un ensemble architectural composé d’une église, d’un mur d’enceinte, d’une porte triomphale, d’un échalier, d’un calvaire, d’un placître et d’un ossuaire. Le mur marque la séparation symbolique et physique entre l’espace profane et l’espace sacré de l’enclos. On doit ces trésors monumentaux au commerce des toiles de lin qui a connu son apogée aux XVIème et XVIIème siècles, époques de construction des enclos paroissiaux.

Ces éléments remarquables du patrimoine sacré breton sont nombreux et sur un vaste territoire. La liste des lieux qui seront présentés à la candidature est toujours en construction mais une vingtaine de sites pourraient être retenus. Le ministère de la culture devra valider ou non la pertinence de la candidature. Puis le site sera mis sur une liste d’attente avant d’être présenté au conseil de l’Unesco. Ce sera alors le moment d’améliorer la visibilité des enclos paroissiaux du Finistère. Une enquête sera menée pour vérifier que chaque site proposé respecte bel et bien les critères présentés.

Le projet est porté par le Conseil départemental du Finistère qui reprend de précédentes tentatives non abouties.