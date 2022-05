Des Polars et des Notes #89 : Chaos extrême…

La guerre mondiale ? Nous y sommes. Ou presque. Le Grand Effondrement ? Si la totalité des mesures drastiques, indispensables, prônées par les scientifiques, ne sont prises rapidement, nous y arrivons à grand pas.

Deux constatations alarmantes faisant que les romans de nos deux invités ne devraient pas vous dépayser plus que cela de vos actualités quotidiennes. Vous alerter davantage, certes, une fois de plus, vous inquiéter, mais soyons honnêtes : le monde réel est bien plus angoissant que celui de la fiction. Ne serait que parce que ce dernier devient passionnant sous la plume d’auteurs de talent.

Cette émission, comme l’air du temps, n’est donc pas à la comédie, il nous reste à espérer que la situation évolue vite… Et dans le bon sens…

Du polar, du roman noir, du thriller, une pincée d’anticipation, encore une fois, Des Polars et des Notes vous offre un large éventail des différentes tendances de la littérature noire, et force est de constater que celle-ci colle de plus en plus étroitement à notre réalité.

Pour le sourire, nous essaierons le mois prochain…

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

JOLIES CHOSES – Janelle Brown – Éditions Les Arènes – collection Equinox

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude.

LES CHOSES QUE NOUS AVONS VUES – Hannah Bervoets – Éditions Le Bruit du Monde

Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Noëlle Michelle

ENTENDEZ-VOUS DANS LES CAMPAGNES – Ahmed Tiab – Éditions de l’aube – collection l’aube Noire

MATOS – Stéphane Pajot – Éditions La Geste – collection Moissons Noires

Interviews

Franck Darcel pour L’ARMÉE DES HOMMES LIBRES, paru aux éditions Coop Breizh.

Sébastien Le Jean pour LE GRAND EFFONDREMENT, publié par les éditions Liana Levi.

La Zik

The Motels – Kix, Arno – Lady Alcohol, Republik – Saleen, Yungblud – Fleabag, Guns N’ Roses – Hard Skool, Jimi Hendrix – Red House