Les 6e bleue du collège Collobert de Pont de Buis à la découverte des circuits courts

Circuits longs vs circuits courts

Pour se rendre compte de l’impact de notre consommation sur notre environnement, rien de mieux que de prendre de la hauteur ! Les élèves de la 6e bleue ont grimpé le pont de la ville et ont pu observer les routes, les rails, les avions, la voie express,… Les élèves ont ensuite imaginé ce même paysage, mais il y a 50 ans : les routes étaient-elles là? Et le train? Les voitures étaient-elles comme on les connaît aujourd’hui ou étaient-ce des carrosses tirés par des chevaux?

Les élèves ont ainsi différencié les circuits longs (« quand ça vient de loin ») des circuits courts (« quand ça passe par pas beaucoup de gens, quand c’est local »).

Les circuits courts à Pont de Buis

Les élèves de la 6e bleue ont ensuite mené l’enquête dans leur établissement : qu’est ce qu’il y a dans leurs assiettes?

A pont de Buis, le collège favorise les produits locaux, bio, et les élèves trouvent ça très bons !

La classe de 6e bleue a aussi eu la chance de rencontrer et d’interviewer Michel Kerangueven, un ancien agriculteur qui a fait le choix du bio et du local dés la fin des années 80. Aujourd’hui, ce sont ses deux fils qui ont repris la ferme, mais Michel continue de travailler. Il propose notamment ses produits au comptoir de Térénez.