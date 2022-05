Wilma Vritra, ou le duo de hip-hop transatlantique et bousculé

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui c’est la dernière chronique de mon service civique à Radio Evasion et je cherche à me faire plaisir avec une actu bien chouette. J’ai trouvé Wilma Vritra sur le label Bad Taste et question mauvais goût on est au top ! Le duo formé par Wilma Archer et Vritra vient de sortir leur deuxième album commun qui s’appelle Grotto !

Dans les sons que j’ai pu écouter de l’album Grotto, grosso modo l’ambiance est au storytelling, les instruments sont de sortie. Beaucoup d’analogique dans les morceaux, des percussions on sent que c’est pas le pack internet de ton beat maker préféré. Les basses, ce ne sont pas des 808’s comme on l’entend aujourd’hui dans le rap mondial mais une jolie contrebasse qui fait pleins de glissandi et de pizzicati. Et les mélodies sont jouées à la clarinette ! Oui, la clarinette, ils m’ont copiés. Moi qui pensais être le seul à rapper et faire de la clarinette j’ai trouvé un autre amateur de hip-hop et d’anches qui vibrent ! Chronique à retrouver ci-dessus…