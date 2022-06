Ils font la radio de demain et étaient au festival Longueur d’ondes 2022 à Brest

Thomas Baumgartner et la place du son dans notre société

Thomas Baumgartner a un parcours particulièrement riche au sein du monde de la radio et du son, d’Arte radio à la rédaction en chef de Radio Nova, en passant par France Culture… il est aussi le créateur de Wave audio, un studio de production de podcasts : des productions maison ou pour le compte d’autres structures (entreprises, musées, associations qui souhaitent s’exprimer par le son.

Thomas Baumgartner partage avec nous sa passion du son. Il s’étonne qu’on y pense trop souvent en terme de « bruit » et de « nuisance » alors que lui en connait toute la dimension créative. Il constate cependant que depuis quelques années, l’audio est devenu un vrai matériel de création, que traduit l’explosion de l’offre de podcasts. Les médias sonores n’ont plus l’impact massif qu’ils avaient il y a 70 ans mais ils sont bien plus nombreux et s’adressent à de nouveaux publics, à l’instar des fanzines. On est passé de la massification du son à la prolifération des formes sonores.