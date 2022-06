Du volontariat en passant par l’histoire, la généalogie et l’archéologie, jusqu’à la mairie

Arrivé en 2015 en Bretagne, Victorien Leman a pu bénéficier du concept « Bienvenue dans mon labo grandeur nature » créé par l’association Timilin qui souhaite que chacun puisse être auteur de son histoire. Pour ce faire, le site du Corboulo avec la motte dite de Motten Morvan à Saint-Aignan (Morbihan) est un outil de médiation permettant de faire se rencontrer chercheurs, artistes et auteurs.

De la mission de volontariat à la fouille programmée

De nombreux étudiants bénéficient de ces missions en service civique qui servent de tremplin, d’expérience pour aborder la vie professionnelle en particulier dans les domaines culturels. Victorien a pu s’essayer à des activités variées au sein de cette association en terme de valorisation, de recherches, de conception d’outils de médiation du patrimoine. Ce qui lui a permis par la suite de s’installer à son compte comme historien-généalogiste en Bretagne et il n’a pas abandonné l’association, bien au contraire. Ses compétences continuent de servir la structure pour laquelle il a pu mettre en place un premier chantier de fouilles programmées permettant d’établir une datation précise du site et actuellement un projet de sentier d’interprétation bilingue est en cours de réalisation.

De la généalogie au conseil municipal

Entre son entreprise et ses actions de bénévolat Victorien a aussi fait le choix de s’investir politiquement en devenant second adjoint, chargé de la culture, du patrimoine et de la communication pour la commune de Rohan. Dernièrement il a même été élu maire suite à la démission de son prédécesseur en 2020. Les projets à mener pour la petite ville ne manquent pas en particulier autour de l’histoire, du patrimoine et du tourisme.

Nous vous attendons nombreux le week-end des 2 et 3 juillet 2022 à Saint-Aignan pour le festival « Paysages » qui mêlera rencontres poétiques, archéologiques, artistiques et patrimoniales autour de Motten Morvan. Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour connaître le programme complet et en attendant retrouvez nous tous les mercredi sur Radio Évasion à 10h.